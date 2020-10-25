«Бабья осень» принесет тепло в Россию

Эта территория страны попадет под влияние теплого антициклона.

«В ближайшую неделю большая часть Европейской России будет находиться под [влиянием] „одетой“ в очень погожий, солнечный, теплый антициклон такой „бабьей осени“. Постепенно уже начиная с сегодняшнего дня этот перелом произойдет», — рассказал синоптик.

Комфортные метеоусловия придут по крайней мере в среднюю полосу России, Среднерусскую равнину.

Температура воздуха превысит климатическую норму на пять-шесть градусов. Ночью воздух в центральной части России прогреется до +1…+6 градусов, днем столбики термометра покажут +7...+12.

С понедельника, 26 октября, в Московской области наступит золотая осень с сухой погодой. Регион попадет в теплый сектор североатлантического циклона. Воздух будет хоть и сырой, но теплый. Снег в ближайшее время не ожидается, поэтому пока не стоит менять резину на автомобилях.

Кашель и затрудненное дыхание могут быть признаками по меньшей мере 25 заболеваний, в том числе сезонной аллергии. Наиболее распространенные осенней аллергены — плесневые грибы и пылевые клещи.