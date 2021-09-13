Понедельник станет последним теплым днем бабьего лета в Москве

На Москву, Петербург и другие города России надвигаются циклоны, которые принесут с собой проливные дожди, промозглый ветер и низкие температуры. Как заявил «РИА Новости» представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, понедельник станет последним днем бабьего лета в российской столице.

Синоптики вообще спорят, стоит ли называть такое короткое потепление в Москве бабьим летом. Солнечная погода держалась всего несколько дней. Хотя она очень порадовала москвичей и выпала именно на праздничные дни в честь 874-летия города. Народные гуляния не испортили возможные ливни или первые морозы.

Однако уже со вторника столицу ожидает настоящий осенний удар. Температура резко упадет примерно на 10 градусов, на город обрушатся дожди, ветер усилится. Сентябрь по всей России обещают холоднее нормы. Осень уже вступила в свои права и изменила погодные условия.

Хотя синоптик другого погодного центра — «Фобос» — Евгений Тишковец все-таки не исключает, что ближе к октябрю природа может подарить москвичам еще одну передышку в виде теплых дней и ясной погоды.