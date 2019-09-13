«Бабье лето» в Москве закончится 13 сентября

Специалисты рассказали, что 13 сентября в Москве и Подмосковье ожидается облачность с прояснениями, во второй половине дня местами может пройти небольшой дождь.

«Сегодня скажется влияние атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо станет постепенно хмуриться, и кое-где могут брызнуть незначительные дожди, что немного собьет показания термометров, но пока оставит температурный фон в зоне летнего комфорта и ознаменуется финалом бабьего лета», — сказали в «Фобосе».

Температура воздуха в столице составит 21-23 градуса, в Московской области — 19-34 градуса. Также прогнозируют порывы ветра скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 747 миллиметров ртутного столбика.

По данным синоптиков, в субботу, 14 сентября, температура воздуха опустится до 15-17 градусов. В воскресенье, 15 сентября, до 9-11 градусов ночью и до 14-16 градусов днем. Однако специалисты отметили, что жители Москвы могут ожидать еще и старое «бабье лето», которое наступит после 27 сентября. Но, по словам экспертов, температура вряд ли достигнет значений, которые наблюдались в первой половине этого месяца.