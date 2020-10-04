Бабье лето продержится в московском регионе еще неделю

Теплая погода сохранится в московском регионе всю следующую неделю. Небольшие осадки ожидаются только во вторник и пятницу. Об этом «360» рассказала главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

По ее словам, небольшое снижение температуры начнется по ночам в начале рабочей недели. Столбики термометров в Москве покажут +8.+9 градусов, в Московской области до +4 градусов. Но, начиная со среды придет новая волна тепла. По ночам воздух прогреется до +10.+12 градусов, а днем до +16.+18.

«Температура выше климатической нормы градусов на пять на шесть», — уточнила Татьяна Позднякова. Она пояснила, что регион продолжает оставаться под влиянием антициклона, поэтому осадки во вторник и пятницу будут очень кратковременными.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал, что бабье лето задержится в Москве до 10 октября. После этого осень окончательно вступит в свои права и принесет похолодание. Насколько оно будет существенно пока неизвестно. Но так как октябрь уже превысил климатическую норму по теплу, то особых заморозков ждать пока не стоит.