В начале следующей недели температура воздуха в Москве начнет расти. К среде она превысит отметку в +15 градусов — в столице начнется бабье лето. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник все-таки будет постепенно проглядывать солнышко, дневные температуры составят +10…+15 градусов. В среду уже температура превысит 15-градусную отметку — будет 14-16 градусов [тепла] днем. И, по предварительным расчетам, в четверг потеплеет до +14…+19 градусов. Это уже вполне нормальная погода», — приводит агентство слова ученого.

Собеседник подчеркнул, что холодная погода в сентябре — это предтеча потепления.

По словам Вильфанда, бабье лето уже пришло в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Там воздух прогревается до +27 градусов. А на юге Западной Сибири все еще царит настоящее лето: в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях до +30 градусов, в Алтайском крае до +32 градусов.

В воскресенье, 5 сентября, в Москве будет облачно и дождливо, температура воздуха днем составит +11 градусов. К ночи на 6 сентября похолодает до +4…+6 градусов. В Подмосковье на почве возможны заморозки.