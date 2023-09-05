Экология 05 сентября 2023, 07:36 Бабье лето придет на этой неделе в пять российских городов Метеоролог Шувалов: почти вся Россия на этой неделе останется без бабьего лета Unsplash

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Бабье лето ждет лишь пять российских городов, рассказал Ura.ru метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, потепление с 8 сентября на пять-шесть дней грядет в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Смоленске.

Сегодня в этих городах похолодает — столбик термометра опустится до +14 градусов, а ночью и до +3. Однако холодный воздух задержится ненадолго — максимум до 7 сентября.

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«Потом над Балтикой и Скандинавией разворачивается большой хороший антициклон, и уже в пятницу дневная температура составит 20-22 градуса, в выходные — 22–24. <…> Такое молодое бабье лето», — рассказал собеседник издания.

Такая погода сохранится в упомянутых регионах примерно до 14 сентября. Шувалов заметил, что в Петербурге такого повышения температуры воздуха не наблюдалось даже в начале июня.

По его словам, Приморье также «отдохнет от тайфунов»: в ближайшие три дня там будет солнечно и до +25.

А Поволжье, Кировскую область и Татарстан ждет сильное похолодание — с 6 сентября температура опустится сразу градусов на 10, до +13, и ожидаются затяжные дожди. Бабье лето придет и туда, но чуть позже.