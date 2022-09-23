Бабье лето начнется в Туле на следующей неделе | 360°

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Бабье лето начнется в Туле на следующей неделе

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Метеоролог Gismeteo Леонид Старков допустил бабье лето в Туле с 26 сентября по 2 октября. Об этом сообщило издание «ТСН24».

Он отметил, что 24 и 25 сентября ожидается похолодание, а вот потом температура вырастет. Она может достигнуть +20 градусов, уточнил синоптик.

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«В регионе станет теплее, так как к нему приближается субтропический антициклон с юга», — заключил Старков.

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