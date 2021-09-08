Бабье лето и тепло до +23 придет в Москву уже на этой неделе

Хорошие новости для москвичей: уже на этой неделе можно ждать бабьего лета с температурой до 23 градусов. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тепло все-таки слегка омрачат дожди.

По словам синоптика, отчаиваться из-за осадков не стоит: все равно будет возможность уехать на природу, дожди обещают быть совсем небольшими и кратковременными. Вильфанд назвал такое бабье лето неклассическим, поскольку в это время над Москвой не будет господствовать антициклон.

Первый более или менее теплый день в столице ожидается уже в эту среду, 8 сентября. Столбик термометра преодолеет отметку в 15 градусов тепла.

Тем временем, в Пермском крае на бабье лето точно рассчитывать не стоит. Там обещают первые заморозки и мокрый снег. Он уже выпал в нескольких регионах России. В Новосибирске при этом только начинает уходить лето. В начале этой недели температура там держалась на отметке в 26 градусов жары. Только к концу этой недели погода в Новосибирской области станет осенней.