  • Азовское море отступило от берега на 100 метров. Экологи объяснили, почему

    25 ноября 2019, 13:29

    Александр Кушак

    Ветер и сильный шторм стали причиной сильнейшего отлива на Азовском море. Накануне вода отошла от берега на 100 метров. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на МЧС.

    В Министерстве по чрезвычайным ситуациям пояснили, что из-за создавшихся условий возникла «сгонная волна».

    «Отлив в этом году, действительно, достаточно сильный, но в этом нет ничего аномального. Это регулярное явление на Азовском море, связанное с метеорологической ситуацией: сухая осень и преобладает северо-восточный ветер, который сгоняет воду», — уточнил РИА «Новости» исполнительный директор организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко.

    Так же в ведомстве напомнили, что заранее предупреждали о возможном уходе воды. Подобное явление на Азовском море зафиксировано впервые за сто лет.