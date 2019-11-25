Азовское море отступило от берега на 100 метров. Экологи объяснили, почему

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям пояснили, что из-за создавшихся условий возникла «сгонная волна».

«Отлив в этом году, действительно, достаточно сильный, но в этом нет ничего аномального. Это регулярное явление на Азовском море, связанное с метеорологической ситуацией: сухая осень и преобладает северо-восточный ветер, который сгоняет воду», — уточнил РИА «Новости» исполнительный директор организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко.

Так же в ведомстве напомнили, что заранее предупреждали о возможном уходе воды. Подобное явление на Азовском море зафиксировано впервые за сто лет.