Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале

В среду, 13 января, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) опрокинулась автоцистерна с ядохимикатами. Местная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Из-за опрокидывания на почву в районе автодороги разлился метанол. Площадь разлива устанавливается. Информации о погибших и пострадавших нет. Также выясняется причина произошедшего.

«Прокуратура Тазовского района <...> организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при перевозке опасных веществ (ядохимикатов). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

В ноябре во Владимирской области произошел похожий случай. При сходе с железнодорожных путей 30 вагонов с цистернами на станции Новки разлился мазут. Эксперты подсчитали общую площадь нескольких пятен — она составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС провели пенную атаку для ликвидации последствий аварии. Кроме того, погиб один человек. Это был дорожный мастер. Его извлекли из-под вагонов.