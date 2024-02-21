Экология 21 февраля 2024, 12:23 Авторы лучших проектов в сфере экономики замкнутого цикла смогут бесплатно учиться в вузе РИА «Новости»

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Эксперты Российского экологического оператора отберут лучшие проекты в сфере экономики замкнутого цикла и природоохранного управления в рамках конкурса НИТУ МИСИС. Баллы, полученные за свои научно-исследовательские работы (НИР), участники конкурса смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры.

«РЭО вошел в конкурсную комиссию конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Мы оценим работы по таким направлениям, как „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Набравшим достаточно баллов РЭО вместе с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места в магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только рассказать о своей научно-исследовательской работе, но и повысить свою квалификацию и внести лепту в развитие отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» будет выделено 15 бюджетных мест для 15 победителей, которые получат 100 баллов; по «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест для 5 победителей с 100 баллов.

«НИТУ МИСИС является вузом, с которым мы тесно сотрудничаем и уже готовим кадры для экономики замкнутого цикла. „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ — первая магистерская программа в стране такого плана. И вторая важная для нас программа -„Управление природоохранными инновациями» — стала лауреатом «Зеленой премии» РЭО в 2023 году. Конкурс стал логичным продолжением по развитию кадрового потенциала по этим двум направлениям», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Использовать баллы, полученные за время проведения конкурса, победители и призеры смогут в течение двух лет, начиная с даты подведения итогов, при поступлении в Университет МИСИС и его филиалы по соответствующим направлениям подготовки.

«В Университете МИСИС реализуется комплекс мероприятий, направленных на поиск и развитие талантов. Одно из них — конкурс проектных работ имени академика А. А. Бочвара, предоставляющий молодым людям возможность продемонстрировать свои способности в самых различных областях научного знания. Каждый год в нем участвуют сотни студентов и выпускников российских вузов. За последние несколько лет количество участников выросло более чем в два раза. Победители конкурса получают право поступить в магистратуру НИТУ МИСИС без экзаменов» — подчеркнула ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

Участие в конкурсе могут принять студенты выпускных курсов, люди, имеющие высшее образование, граждане России и других стран, а также лица без гражданства.

Прием заявок продлится по 28 апреля 2024 года, до этого времени необходимо пройти регистрацию на сайте. Конкурсные работы предоставляются в следующих форматах: статьи, курсовые работы и проекты, отдельные семестровые научно-исследовательские работы, объекты авторского права и другие работы, отвечающие основным целям и задачам конкурса. Итоги подведут 3 июня 2024 года, список победителей и призеров опубликуют на официальном сайте конкурса.