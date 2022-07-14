Автор концепта экологизации молодёжных форумов победила на Всероссийском кейс-чемпионате

Определены победители кейс-турнира «ЭкоЛогично» на тему экологизации молодежных форумов. Мероприятие проходило с 20 июня по 11 июля для участников Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» при поддержке Российского экологического оператора и волонтеров-экологов «Делай!».

«В 2022 году РЭО договорился об экологической поддержке форумной кампании Росмолодежи. Со своей стороны мы взаимодействуем с организаторами форумов в части подбора спикеров, рассказываем о возможностях по экологизации, предоставляем информационную поддержку, организуем мероприятия, посвященные обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Кейс-турниры и соревнования такого формата не только направлены на формирование экологического сознания у российской молодежи. Авторам лучших кейсов мы предоставляем возможность пройти стажировку в РЭО», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Кейс-турнир прошел с 20 июня по 11 июля. Участники конкурса попробовали себя в решении кейса «Разработка концепции экологизации федеральной форумной кампании». Главной задачей было создание максимально экологичной системы функционирования форума: рационализировать потребление ресурсов, необходимых для организации форума, сократить количество образующихся отходов и минимизировать негативное воздействие на окружающего среду от вашего мероприятия.

Победителем кейс-турнира «ЭкоЛогично» стала Заверткина Анастасия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Анастасия разработала концепт экологизации форума с внедрением системы раздельного сбора отходов, сокращением углеродного следа и минимизацией отходов на примере форума «Экосистема. Устойчивое развитие», проходившем в Череповце весной 2022 года. Победителю кейс-турнира будет предоставлена возможность пройти стажировку в публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

«Этой весной мы проводили работу по экологизации форума „Экосистемы. Устойчивое развитие“ в Череповце. Второй этап форума пройдет на Камчатке в августе–сентябре. Соревнования по выявлению лучших кейсов уже зарекомендовали себя, например, РЭО организовывал кейс-чемпионат для участников форума „Экосистема. Устойчивое развитие“ в рамках проекта „Экопоколение. РЭО“. Благодаря участию в нем молодые специалисты и экоактивисты могут проявить себя и показать свою профессиональную сторону в сфере экологии. Более того, это помогает найти неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», где участники могут выбрать для своего развития различные профессиональные сферы, наиболее востребованные в современном обществе. Всего предусмотрено 11 направлений — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств. Одно из направлений — «Берегу природу» — для заинтересованных в продвижении идей разумного потребления и экологичного отношения к природе.