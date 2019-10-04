Автомобильным шинам можно дать вторую жизнь. Как перерабатывают покрышки в Дзержинском

Разбирались в гараже, на балконе, на даче и вдруг обнаружили старые шины? Не спешите отвозить их на мусорку или на свалку. Телеканал «360» докажет, что даже у автомобильных шин тоже может быть вторая жизнь.

Осенью самое время позаботиться о новой резине. А куда девать старую — в мусорный контейнер? А вот и нет. Выбрасывать шины в обычный зеленый контейнер нельзя. Для них есть специальные контейнеры — синие. А дальше эти шины вместе с тысячами других отправятся на завод по переработке.

Источник фото: телеканал «360»

На подмосковном заводе по переработке шин примерно 3,5 тысячи тонн. На их переработку необходимо дней 20. Похожий на динозавра манипулятор отправляет шины в мойку. Лучше сказать, в стирку. Потому что уж очень этот механизм напомнил барабан стиральной машины. Но если белье после сушки гладят, то колеса — режут.

Источник фото: телеканал «360»

Оказывается, в составе автомобильных шин входит не только резина. Есть еще текстиль и металл. Отделили, измельчили, получили. После переработки брикеты спрессованного металла отправляются на переплавку, а мешки с резиновой крошкой — на производство безопасных покрытий.

Источник фото: телеканал «360»

На любой спортивной площадке можно увидеть, для чего используют резиновую крошку. Практически на каждой спортивной площадке в Подмосковье есть специальное покрытие. Его делают из той самой крошки, которую получают после переработки шин на заводе. Такое покрытие самое безопасное: минимум травм, максимум удовольствия от занятий.