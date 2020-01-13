Австралийские пожары скажутся на всей планете. Достанется и России

Парниковый эффект на Земле растет. Одним из последствий этого стали пожары в Австралии. Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин пояснил «360», что ждет планету дальше.

Климат на Земле изменяется определенным образом. Там, где сейчас традиционно жарко, температура станет еще выше. Об этом же, по словам Кокорина, свидетельствуют уже составленные прогнозы.

«Усиление человеком парникового эффекта приводит и к повышению средней температуры, и к перераспределению осадков. Причем к перераспределению пространственно-временному. Где осадков много, их будет еще больше. Это почти вся территория России, кроме юга. Тенденция уже наблюдается», — пояснил ситуацию специалист.

Кокорин добавил, что все это прогнозировали еще в 2014 году. Следующий доклад выпустят в 2022-м. Скорее всего, все нынешние процессы в течение XXI века только усилятся.

«Сами пожары на изменении климата особенно не сказываются. Это досрочное и пиковое поступление в атмосфере, но не настолько большое, чтобы оно повлияло на климат в глобальном плане», — заключил Алексей Кокорин.

Австралийские власти выделят почти 35 миллионов долларов на восстановление дикой природы после лесных пожаров. Половину суммы планируют пустить на возрождение популяции животных.

Огонь полыхает на Восточном побережье Австралии с октября 2019 года. Горят огромные площади в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория, некоторые южные регионы страны. Пожар уничтожил миллионы гектаров леса, тысячи жилых домов, административных и хозяйственных зданий. В экологической катастрофе пострадало больше миллиарда животных. Средства на борьбу со стихией выделяют многие знаменитости.