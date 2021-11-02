Авиакомпаниям предложили бороться с африканской чумой свиней

Российские власти призвали владельцев авиакомпаний включиться в борьбу с африканской чумой свиней. К такому решению чиновники пришли, несмотря на то, что самолетами этих животных переправляют редко, написали «Известия».

Речь идет именно об информационной кампании. Россельхознадзор предложил компаниям и аэропортам начать сообщать пассажирам о том, что недопустимо заносить на территорию России инфекционные болезни животных. Для этого в ведомстве разослали адресатам листовки со сведениями о профилактике чумы свиней (АЧС).

В тех правилах перевозки животных в лайнерах, которые действуют сейчас, ничего о свиньях не сказано. В Россельхознадзоре «Известиям» не ответили, с чем именно связана необходимость в этом просвещении, а перевозчики не сказали, последуют ли они новым рекомендациям.

Известно, что в последнее время в странах на границе с Россией и в некоторых ее субъектах начались массовые эпизоотии, причем болезни очень опасны.

«Наиболее частыми причинами заноса инфекционных болезней животных являются нелегальный ввоз больных животных и зараженной продукции», — указано в письме заместителя руководителя ведомства Владимира Менякина.

Он также добавил, что чуму свиней могут переносить даже люди после контакта с зараженными животными — на себе и через инфицированные продукты или одежду.

Письмо от ведомства может означать рост распространения этого заболевания на российских предприятиях. Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов уточнил, что в октябре 2021 года ветеринары отметили на 7% больше вспышек АЧС, чем в 2020 году.

Из-за развития американской чумы свиней в Свердловской области даже ввели режим ЧС. Также очаг болезни обнаружили и в Минеральных Водах.