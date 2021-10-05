Атмосферное давление в Москве поднялось до рекордной высоты

В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ТАСС.

Атмосферное давление в российской столице накануне вечером поднялось до 766 миллиметров ртутного столба, что стало максимальным значением с 2010 года. Это на 18–20 единиц выше нормы.

«Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления», — сказал метеоролог.

Погода в Москве во вторник обещает быть облачной с прояснениями, без осадков. Столбик термометра днем покажет +9…+11 градусов. А в Московской области ожидается +7…+12 градусов. Утром возможны туманы. Ветер юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

О высоком атмосферном давлении в Центральной России ранее предупредила врач Лариса Алексеева. При этом она пообещала солнечную и практически безветренную погоду до конца рабочей недели. Людям с пониженным давлением Алексеева посоветовала пить кофе и сосудистые препараты.

Синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об окончании золотой осени.