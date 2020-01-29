Астрономы обнаружили неизвестное атмосферное явление

Астрономы из Финляндии опубликовали научную работу, в которой утверждают: они открыли до сих пор не известное атмосферное явление. Это особый вид северного сияния. Его назвали «дюны».

Это сияние было зафиксировано учеными семь раз, указано в опубликованной на сайте Science Alert работе. Оно возникает на высоте сто километров — это уже на условной границе атмосферы и космоса. Его можно наблюдать одновременно с территории Финляндии и Швеции.

Такое атмосферное явление возникает, когда атомы кислорода возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром. С Земли такое сияние выглядит как вертикальные светящиеся волны.

«Мы считаем, что они более наводят на мысль о том, что они являются результатом атмосферных волн», — написали исследователи.

Ранее ученые нашли место, где зарождаются магнитные бури. Открытие сделали сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе при помощи данных NASA. Магнитные штормы, по их мнению, появляются в трех-четырех диаметрах от Земли. Эпицентры бурь пересекаются с орбитами спутников метеорологических служб и GPS.