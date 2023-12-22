Экология 22 декабря 2023, 15:35 Ассоциация «Ресурс» займется отбором наилучших доступных технологий в сфере обращения с отходами РЭО

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, включена в состав технического комитета 113 (ТК) по отбору «Наилучших доступных технологий».

«Ассоциация „Ресурс“ доказала свою эффективность как площадка, на которой собираются представители отрасли по обращению с отходами, смежных отраслей, органы власти и общественники, все те, кто включен в работу по формированию экономики замкнутого цикла. Следующим этапом стало включение „Ресурса“ в ТК 113, который занимается отбором наилучших доступных технологий в нашей отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Приказ о включении Ассоциации «Ресурс» в состав ТК 113 «Наилучшие доступные технологии» был выпущен 14 ноября 2023 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Многие организации — члены Ассоциации ставили вопрос о том, что участие в работе ТК 113 важно и нужно. Докладываем, что приказ о включении подписан. Далее предстоит текущая работа. Как обычно — все, кто заинтересован, могут обращаться непосредственно в ассоциацию», — добавила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Обращения можно писать на почту resurs@resurs2030.ru или через форму обратной связи на сайте.