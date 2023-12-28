Экология 28 декабря 2023, 11:04 Ассоциация «Ресурс» предложила внести изменения по безотзывности банковских гарантий для регоператоров РЭО

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» предложила изменить механизм предоставления безотзывных банковских гарантий для региональных операторов. Предложение направлено в Минприроды РФ.

«Регоператоры, входящие в Ассоциацию „Ресурс“, предложили определять размер безотзывной банковской гарантии в первые два года работ регоператора как процент от прогнозной необходимой валовой выручки, содержащуюся в заявке на участие в конкурсном отборе регоператоров. А с третьего года как процент от выручки, утвержденной уполномоченным органом тарифного регулирования на соответствующий год. Изменения позволят исчислять размер обеспечения обязательств регионального оператора от его фактической выручки, что создаст равные условия для всех региональных операторов», — сообщила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

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Предложение регоператоров она назвала обоснованным. Оно даст возможность организациям планировать расходы на обеспечение своих обязательств исходя фактической валовой выручки, а именно, начиная с третьего года в размере не менее 5% от необходимой валовой выручки регионального оператора, определяемой органом регулирования тарифов на соответствующий год.

Изменения предлагается внести в п. 16 Правил проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 № 881.