Ассоциация «Ресурс» предложила создать биржу кадров для мусорной отрасли

Глава Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева предложила создать биржу кадров для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В нее войдут лучшие кадры, а новых специалистов будут готовить в вузах страны по запросу ассоциации.

«Сегодня отрасль обращения с отходами динамично развивается, она становится частью экономики замкнутого цикла. На форуме было озвучено, что циклическая экономика даст еще сто тысяч рабочих мест. Очень важно, насколько будут подготовлены эти новые работники, насколько они профессиональны. Поэтому ассоциация одним из первых своих проектов планирует запустить биржу кадров отрасли обращения с ТКО. В рамках проекта Ассоциация будет отыскивать лучшие кадры для отрасли обращения с отходами, а также будет формировать запрос вузам на обучение по каким-то специальностям», — сообщила глава Ассоциации, которая была создана при поддержке ППК РЭО.

Кроме того, глава «Ресурса» заявила, что сейчас требуется изменение имиджа отрасли. Работникам необходимо обеспечить социальную защищенность, достойную оплату труда, повышение квалификации, важен также престиж профессии.

Во время выступления на сессии «Вместе к экономике замкнутого цикла. Зачем нужны ассоциации?» Российского экологического форума Дударева рассказала о других задачах Ассоциации. В частности это отстаивание экономических интересов членов Ассоциации, выстраивание кооперационных цепочек, обмен опытом.

Дударева указала, что членство в Ассоциации позволит отстаивать интересы участников расширенной ответственности производителей (РОП). Среди вопросов, которые будет рассматривать в рамках своей деятельности «Ресурс», это формирование системы справедливого распределения средств РОП, содействие в получении мер государственной поддержки, отмена НДФЛ для физлиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР), снижение или отмена НДС при реализации ВМР и вторичного сырья, нормативно-правовое регулирование отрасли, нормативно-техническое регулирование отрасли, участие в подготовке Закона о вторичных материальных ресурсах, общественный контроль в надзорных мероприятиях, очистка рынка от недобросовестных утилизаторов.