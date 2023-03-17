Экология 17 марта 2023, 16:24 Ассоциация «Ресурс» подвела итоги международной выставки WASMA-2023

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16 марта, в четверг, завершилась WASMA-2023 — международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод. Она проходила три дня в «Экспоцентр» в городе Москва. Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» выступала партнером мероприятия.

«Наша сфера продолжает свое развитие. Подобные мероприятия примечательны тем, что они собирают участников рынка, имеющих опыт на всех этапах экономики замкнутого цикла и работают в различных регионах нашей страны. В этот раз получилась интересная дискуссия. Были затронуты все актуальные проблемы нашей сферы. Обсудили направления развития нормативно-правовой базы, реальность сортировки и переработки всех категорий отходов и перспектив внедрения вторичных ресурсов в повторный хозяйственно-экономический оборот. Приятно было видеть, что члены нашей Ассоциации активно делились своим опытом с коллегами, а при личном общении нам удалось с ними лично обсудить участие в совместной работе, направленной на дальнейшее развитие Ассоциации „Ресурс“, как платформы для отстаивания общих интересов, и членов нашей Ассоциаций, как серьезных игроков на этом рынке. Всего, в качестве экспертов было приглашено более 20 представителей организаций, входящих в нашу Ассоциацию и являющихся кандидатами на вступление в нашу организацию», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняла участие во всех тематических дискуссиях, а также выступила инициатором и организатором одной из панелей, посвященной раздельному сбору мусора. Участники высказали свое мнение о нормативно-правовой базе, практике организации раздельного сбора, переработки вторичного ресурса и отсутствие спроса на переработанную продукцию.

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В 2023 году в выставке приняли участие 70 компаний экспонентов. В рамках деловой программы прошло 14 специализированных отраслевых мероприятий, более 80 отраслевых экспертов приняли участие в качестве спикеров в деловой программе выставки.

«Также было подписано несколько договоров о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве между ключевыми игроками на рынке, в том числе с Ассоциацией „Ресурс“. Такой интерес к тематической выставке обусловлен динамикой развития, которая характерна для организаций, работающей в нашей сфере», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.