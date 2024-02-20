Экология 20 февраля 2024, 13:15 Ассоциация «Ресурс» назвала ответственных за вывоз веток и листвы РЭО

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провела вебинар для региональных операторов на тему обращения с отходами от ремонта, шин, бытовой техники, электроники и растительными отходами. Семинар состоялся 15 февраля при поддержке Российского экологического оператора.

«В феврале РЭО и Ассоциация „Ресурс“ провели семинар-совещание „Обращение с отходами, не относящимися к ТКО“. На вебинаре мы рассказали регоператорам, что делать с отходами, находящимися в пограничном состоянии по отношению к твердым коммунальным отходам (ТКО). Например, ветки и листву, а также шины и строительные отходы управляющие компании должны вывозить самостоятельно, заключив дополнительные договоры на такие услуги. Заказать их можно в том числе у регоператоров», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также были показаны интересные практические примеры решения проблем региональными операторами ООО «ВЕГА», АО «Тамбовская сетевая компания» и Невский экологический оператор (НЭО).

На мероприятии выступили заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин и исполнительный директор Ассоциация «Ресурс» Валерия Гулимова.

«На семинаре, организованном „Ресурсом“ при поддержке РЭО», были затронуты вопросы, касающиеся учета отходов, определения видов отходов, относящихся и не относящихся к ТКО, практики предупреждения образования несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок и другие. В том числе обсудили неоднозначную судебную практику», — добавила Валерия Гулимова.

Всего в вебинаре приняли участие 124 представителя различных организаций.