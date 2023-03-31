31 марта 2023, 13:20
Ассоциация «Ресурс» и утилизаторы обсудили развитие рынка переработки резиносодержащих товаров
Участниками мероприятия стали около 70 человек, включая представителей региональных производителей резиновых покрытий.
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, провела 29 марта в рамках подготовки ко Дню без отходов очередную встречу на площадке «Экологично=экономично».
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«Весна — время, когда автомобилисты меняют свои шины, и вопрос утилизации автомобильных покрышек встает с удвоенной силой. Как известно, из резиновой крошки делают покрытия, бордюры, утеплители и многое другое. На встрече Ассоциации мы обсудили технологии и возможность возвращения резинового покрытия в производственный цикл. Как и какое оборудование может справиться с дроблением использованного покрытия, как важно — на каком основании оно было уложено до этого и другие вопросы. Задача, которая стоит теперь перед нами, поддержка в импортозамещении оборудования, о необходимости которой заявили участники отрасли», — сообщила Исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.
Большой интерес у участников встречи вызвала информация о новых технологиях, внедрение которых может решить задачу рециклинга резиновых покрытий фактически путем переработки на месте и повторной укладки.
Участники мероприятия стали переработчики и производители покрытий из таких городов, как Оренбург, Санкт-Петербург, Таганрог, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Краснодар, Пенза, Кемерово. Всего во встрече приняли участие очно и онлайн порядка 70 человек.
В Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» в 2022 году вступили 27 организаций, чья деятельность связана с отраслью по обращению с отходами. Всего членами ассоциации, которая была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году, уже стало более 100 организаций.
Ассоциация отраслевых организаций создана для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, координации и развития совместной деятельности по развитию отрасли обращения с отходами производства и потребления в интересах российского общества, для достижения общественно полезных целей. Среди приоритетных целей деятельности Ассоциации — содействие переходу к экономике замкнутого цикла, эффективного взаимодействия и открытого диалога граждан, власти, бизнеса, организаций жилищно-коммунальной сферы по обращению с отходами, совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами. Также целями ассоциации являются снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и количества образующихся отходов, а также развитие обработки и утилизации отходов, их безопасное захоронение.
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