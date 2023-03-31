Экология 31 марта 2023, 13:20 Ассоциация «Ресурс» и утилизаторы обсудили развитие рынка переработки резиносодержащих товаров

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Участниками мероприятия стали около 70 человек, включая представителей региональных производителей резиновых покрытий.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, провела 29 марта в рамках подготовки ко Дню без отходов очередную встречу на площадке «Экологично=экономично».

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«Весна — время, когда автомобилисты меняют свои шины, и вопрос утилизации автомобильных покрышек встает с удвоенной силой. Как известно, из резиновой крошки делают покрытия, бордюры, утеплители и многое другое. На встрече Ассоциации мы обсудили технологии и возможность возвращения резинового покрытия в производственный цикл. Как и какое оборудование может справиться с дроблением использованного покрытия, как важно — на каком основании оно было уложено до этого и другие вопросы. Задача, которая стоит теперь перед нами, поддержка в импортозамещении оборудования, о необходимости которой заявили участники отрасли», — сообщила Исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.

Большой интерес у участников встречи вызвала информация о новых технологиях, внедрение которых может решить задачу рециклинга резиновых покрытий фактически путем переработки на месте и повторной укладки.

Участники мероприятия стали переработчики и производители покрытий из таких городов, как Оренбург, Санкт-Петербург, Таганрог, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Краснодар, Пенза, Кемерово. Всего во встрече приняли участие очно и онлайн порядка 70 человек.

В Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» в 2022 году вступили 27 организаций, чья деятельность связана с отраслью по обращению с отходами. Всего членами ассоциации, которая была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году, уже стало более 100 организаций.

Ассоциация отраслевых организаций создана для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, координации и развития совместной деятельности по развитию отрасли обращения с отходами производства и потребления в интересах российского общества, для достижения общественно полезных целей. Среди приоритетных целей деятельности Ассоциации — содействие переходу к экономике замкнутого цикла, эффективного взаимодействия и открытого диалога граждан, власти, бизнеса, организаций жилищно-коммунальной сферы по обращению с отходами, совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами. Также целями ассоциации являются снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и количества образующихся отходов, а также развитие обработки и утилизации отходов, их безопасное захоронение.