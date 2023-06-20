Экология 20 июня 2023, 15:54 Ассоциация «Ресурс» и АРВЭ подписали соглашение в области содействия развития ЭЗЦ

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках международной выставки и форума Renwex-2023, которая проходит 20−22 июня в Москве.

«Твердые коммунальные отходы могут быть использованы в качестве возобновляемого источника энергии. Извлечение из них полезных компонентов на объектах обработки позволяет получить вторичные энергетические ресурсы, которые применяются в различных сферах деятельности в качестве энергоснабжения. Для развития направления данного применения ТКО Ассоциацией „Ресурс“, созданной при поддержке РЭО, было подписано соглашение о сотрудничестве с АРВЭ. Уверены, что в плодотворной работе в рамках их взаимодействия», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Ассоциация „Ресурс“ — это ассоциация нового типа, комплексного партнёрства. Поэтому мы идём в сторону потребностей наших членских организаций и формируем цепочки взаимодействия. Применение напрямую или через изготовление RDF-топлива в качестве источников энергии, которые возобновляются безопасным для окружающей среды способом (возобновляемые источники) для удаленных территорий или определенных фракций ТКО, или части медицинских отходов, с которыми работают наши организации является важным направлением для изучения и сопровождения. Только совместная работа и привлечение лучших экспертов для мониторинга безопасности дает доверие граждан», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Соглашение включает в себя содействие сторон в развитии направления утилизации отходов с целью получения энергии (биотопливо, свалочный газ, прочие), в создании комплексного плана решения проблемы лесных отходов, развитии утилизации комплектующих электростанций, функционирующих на основе ВИЭ (возобновляемые источники энергии), в рамках управления жизненным циклом объектов возобновляемой энергетики и содействия экономике замкнутого цикла.

Стороны также займутся формированием предложений по отраслевым государственным программам, повышению инвестиционной привлекательности отраслей в целях создания благоприятных условий для развития использования ВИЭ и содействия экономике замкнутого цикла в Российской Федерации.