Экология 27 февраля 2023, 10:16 Артемовск попал под угрозу экологической катастрофы Отставной офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что Артемовск ждет экологическая катастрофа РИА «Новости»

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Артемовску угрожает экологическая катастрофа. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что из-за потепления и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попал большой объем канализационных стоков. Вода подтопила зоны с незахороненными телами украинских солдат и трупами животных.

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«В скором времени источники питьевой воды будут заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и отравлениям населения», — выразил мнение военный эксперт.

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В окрестностях города сейчас ведутся ожесточенные бои. Артемовск расположен на территории, подконтрольной ВСУ. Он считается важным транспортным узлом. Город находится к северу от Горловки. Для мирных жителей Артемовска медпомощь стала недоступна. Лечение проходят только боевики ВСУ.