Экология 19 марта 2024, 13:55 Арт-объекты из отходов выставили в Москва-сити РЭО

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Российский экологический оператор организовал выставку арт-объектов проекта «Русский лес» на площадке Wasma-2024 в Москва-сити.

РЭО

«В 2024 году РЭО выступает соорганизатором ежегодной выставки Wasma, посвященной оборудованию для отрасли обращения с отходами. Для Международного конгресса экологических технологий мы подготовили трек Российского экологического форума (РЭФ). Но также мы уделили внимание экопросвещению, для нас уже стало традицией размещать произведения искусства на деловых площадках. Участники Wasma-2024 смогут увидеть арт-объекты проекта „Русский лес“, которые выставлялись на РЭФ. Мы убеждены, что искусство должно также привлекать внимание к экологическим проблемам России, а также популяризировать экопривычки и принципы экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Арт-объекты выполнены из твердых коммунальных отходов и вторсырья, например, из списанной оргтехники и микросхем, одноразовых пластиковых предметов, металлолома.

«Отходы оставляют существенный отпечаток на биоразнообразии русского леса и природы России. Поэтому отходы должны становиться ресурсами, вовлекаться в повторный оборот, в том числе для творчества. На Wasma-2024 будут выставлены арт-объекты в виде животных — оленя, медведя и орла. Все они создавались при поддержке РЭО», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Авторы арт-объектов — резиденты арт-кластера «Таврида» Павел Бибишев, Алексей Серебряников и Диана Трошева.

Выставка арт-объектов РЭО будет открыта до завершения работы Wasma-2024.

20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод проходит в Москве с 19 по 21 марта 2024 года.