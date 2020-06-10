«Арктическое вторжение»: россиян предупредили о похолодании и ливнях

«На Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. <…> Поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», — говорится в сообщении синоптиков.

Уже в субботу, 13 июня, в Центре и на Северо-Западе России столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов. В месте столкновения холодного и теплого воздуха появятся кучево-дождевые облака, которые принесут грозы, сильные ливни и порывистый ветер.

Жара в европейской части России продержится еще два дня. В пятницу, 12 мая, постепенно начнет холодать. На следующий день в Москве до +19 градусов, пройдут дожди. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 18 метров в секунду. В ночь с 13-го на 14 июня может похолодать до +8 градусов.