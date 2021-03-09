Арктическое вторжение повесит над Москвой ледяные иглы

Вечером 10 марта в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы. Они возникнут из-за резких морозов и продержатся несколько часов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в ближайшие двое суток на Москву и Центральную Россию обрушатся аномальные морозы — температура будет на 15 градусов ниже установленной нормы. Их принесет с собой арктическое вторжение.

«В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждения воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара. По прогнозам, в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже −20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — сказал он.

Синоптик уточнил, что в эти дни в столице не исключено возникновение морозного тумана — он ухудшит видимость до 500–1000 метров. В темное время суток это может привести к красивому явлению — возникновению светящихся «столбов», которые будут уходить в небо от фонарей.