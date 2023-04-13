Экология 13 апреля 2023, 15:42 Арктические отходы могут разрешить вывозить раз в год

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Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий сроки вывоза отходов с труднодоступных территорий раз в год. Храниться отходы будут на специальных мусороперегрузочных станциях, уточнили в Российском экологическом операторе.

«Территории в Арктике являются труднодоступными. Например, там есть острова, до которых можно добраться только с помощью водного транспорта. Но региональные операторы располагают только мусоровозами, не кораблями, в связи с чем не могут обеспечить вывоз отходов с таких территорий. Особенно острая проблема возникает с периодичностью вывоза отходов — из многих деревень отходы вывозятся по „зимникам“ раз в год, а законодательство позволяет накапливать отходы только 11 месяцев. Депутаты Якутии подготовили отдельный законопроект, по которому вывозить отходы предлагается один раз в год, накапливая их на специальных площадках — перегрузочных станциях в течение 12-13 месяцев. Сейчас мы ждем рассмотрения этого вопроса в Госдуме», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Вопрос также рассматривался в Правительстве РФ, обсуждался на встрече Виктории Абрамченко с профильным комитетом Государственной Думы. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение проработать эту тему Минприроды России и Росприроднадзору.