Архангельская область примет участие во всероссийской акции по сбору макулатуры | 360°

Экология 19 октября 2022, 13:06 Архангельская область примет участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

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Всероссийская акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине», которая проходит с 15 сентября по 15 ноября при поддержке Российского экологического оператора, расширилась еще на один регион. В октябре к ней присоединилась Архангельская область.

«С 15 октября Поморье приступило к сбору макулатуры вместе со всей страной в рамках акции „Миллион — Родине“. Уже в течение месяца РЭО проводит эту масштабную акцию, помогают нам в этом волонтеры-экологи „Делай!“. В результате мы хотим, чтобы российская молодежь собрала миллион тонн вторсырья, которое отправят на переработку. По итогам мы выберем топ-3 региона, сдавших больше всего макулатуры», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также по итогам сбора макулатуры будут определен топ-5 победителей в трех номинациях. Они получат ценные призы от партнеров акции. Участвовать в акции могут школы и детские сады, вузы и ссузы, общественные организации.

В Поморье участие в акции примут школы и детские сады. Регион планирует собрать более 70 тонн полезного вторичного сырья, которое будет направлено на переработку, сообщил советник губернатора Архангельской области по вопросам экологии Алексей Кувакин. В Поморье координатором проведения акции выступает министерство природных ресурсов и ЛПК.

«Такой масштабной акцией мы хотим обратить внимание россиян на важность участия каждого гражданина в формировании устойчивой экологической обстановки. Все, что нужно знать о проекте, опубликовано на сайте „Миллион-родине.рф“», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.