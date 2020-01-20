Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

Новая рабочая неделя продолжит радовать жителей столицы аномально теплой погодой. Синоптики обещают, что в городе установятся апрельские температуры до +5 градусов. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру +3... +5 градусов», — рассказал Вильфанд РБК.

По его словам, 20 января в Москве ожидается от +1 до +3 градусов тепла. На следующий день столбики термометров могут подняться до отметки в +3…+5 градусов. В эти дни синоптики обещают высокое давление, из-за чего ждать сильных осадков не придется. При этом в столице могут быть морось и порывистый ветер.

В среду, 22 января, будет от нуля до +2 градусов, а в четверг станет ощутимо холоднее. Похолодание произойдет после смены западного ветра на северо-западный.

«В четверг ночью мы уже прогнозируем отрицательные температуры. В пятницу — легкий мороз, ночью даже до 4–9 градусов ниже нуля», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в выходные москвичей снова будут ждать плюсовые температуры и теплая погода. Как уточнил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к субботе должен появиться небольшой снежный покров, который растает в выходные дни из-за оттепели и околонулевой температуры.