Апокалиптическая ситуация. Европейцы столкнулись с экстремальной жарой

Европейцы продолжают изнывать от аномальной жары. В некоторых регионах температура воздуха достигает +47 градусов. Людям приходится бежать от лесных пожаров.

Только на юго-западе Франции из-за аномальной жары эвакуировали более 14 тысяч человек, сообщила Русская служба Би-би-си. Власти 38 регионов объявили «оранжевый» уровень опасности. Туристы уже покинули популярные курорты. Высокая температура привела к лесным пожарам, тушение которых осложняет сильный ветер.

«Все случилось так быстро. Пожар был просто гигантским», — рассказала жительница департамента Жиронда Манон Жаккар.

Она назвала ситуацию апокалиптической. Сейчас в Жиронде огнем охвачено более 100 квадратных метров земли. Спасаться от природных поражав пришлось и населению Испании. Тысячи человек бросили свои дома в муниципалитете Михас.

«Мы просто взяли несколько предметов первой необходимости и просто побежали, и к этому времени улицы уже были запружены народом, все было в движении, было много машин скорой помощи и пожарных», — отметила местная жительница.

Британская метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение. Аномальная жара установилась на юго-востоке страны. Синоптики ожидают, что в ближайшие дни воздух прогреется до +41 градуса. В некоторых странах он раскалится до +47 градусов.