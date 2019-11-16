Антициклон оставил Россию без осадков

Практически над всей Россией навис мощнейший антициклон. Из-за него очень высокое давление и нет осадков. Когда же теперь ждать снег? На этот вопрос «360» ответил директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд..

Сейчас на европейской территории и большей азиатской части правит бал мощный антициклон, отметил Вильфанд.

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«Я даже не упомню ситуацию, когда вот от Калининграда, даже еще западнее, до Якутии такая антициклональная погода была», — рассказал он.

В центре антициклона значительное атмосферное давление — 1025. Однако в течение всей следующей недели антициклон продолжит свое действие, усилится. Вместе с этим в нем будет повышаться давление. В итоге к 19 ноября оно достигнет 1040 — это очень высокое давление.

При таком антициклоне осадков не бывает.

«Сейчас облачно. Но эти облака настолько тоненькие и находятся на высоте 700-800 метров. Их толщина всего-то — 100-150-200 метров. Тем не менее они определяют погоду. Нет солнышка. Это так называемые подинверсионные облака, характерные для антициклона. Осадков из них не бывает, морось да и только», — объяснил Вильфанд.

В СМИ писали, что снега не будет до 7 декабря.

«Эту информацию знают только приближенные к космосу люди — точно до какой даты не будет снега», — опроверг информацию метеоролог

До 19 ноября включительно ночные температуры будут около ноля, а днем воздух будет прогреваться до +4…+6 градусов. А после пойдет понижение температуры. Правда, сильного ветра не ожидается