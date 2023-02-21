Экология 21 февраля 2023, 07:06 Аномальный минус — в плюс. Климатические качели спрогнозировал центр «Фобос» Специалисты центра «Фобос» Синенков спрогнозировал перепады температуры на юге и Кавказе Unsplash

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На юге России и Северном Кавказе в течение ближайшей недели произойдут резкие перепады температуры воздуха. Если сначала придут аномальные холода, то вслед за ними — такое же нетипичное потепление, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Произойдут большие по амплитуде качели в начале и в конце недели, с гололедицей, сильным ветром и в отдельных регионах с туманами», — сказал он.

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В начале недели температура воздуха в среднем на юге России опустится на шесть-семь градусов, то есть на четыре-шесть градусов ниже нормы, в конце недели повысится на восемь-10 градусов, выше нормы. До среды и четверга пройдут сильные дожди с мокрым снегом, потом осадки прекратятся, но начнется похолодание. С субботы наоборот резко придет оттепель. Синоптик объяснил это явление постоянной сменой воздушных масс.

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В Волгограде до 22 февраля ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов. Ночью 23 февраля похолодает до -15…-17 градусов, днем до -11…-12 градусов, но 25 февраля опять потеплеет до 0…-2 градусов, 26 февраля — до +2…+4 градусов. В Ростове-на-Дону во вторник и среду ночью подморозит, днем воздух прогреется до +1…+4 градусов, 23 февраля — в темное время суток -11…-12 градусов, днем до -5 градусов. В субботу ночью придет оттепель до +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

Температура воздуха во Владикавказе, по словам Александра Синенкова, 23 и 24 февраля ночью опустится до -5 градусов, днем установится около 0. В пятницу и субботу — так же, но без снега. В воскресенье ночью температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов, днем — до +11…+14 градусов.

В Москве и Подмосковье тоже предупредили о перепадах температуры. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о морозах в ближайшие дни, но оттепели в выходные.