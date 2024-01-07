Экология 07 января 2024, 17:56 Аномальный холод задержится в Центральной России еще на два дня Морозы ниже -20 градусов останутся в регионах Центральной России до 10 января РИА «Новости»

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Новая неделя не принесет жителям центральных регионов России ожидаемого потепления. Последний день новогодних каникул и рабочие будни начнутся с аномальных холодов. Об этом с ссылкой на синоптиков сообщили региональные главки МЧС.

Управление по Воронежской области предупредило жителей, что столбики термометра опустятся до -17... -22 градусов. Людей попросили одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений. Водителям посоветовали в дальние поездки взять дополнительный запас горючего.

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Курский главк МЧС предупредил, что температура в предстоящие два дня к климатической норме не вернется и останется на уровне -15... -21 градуса. Как уточнили спасатели Орловской области, это на 8-13 градусов ниже нормы.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами», — призвали они.

Морозы также задержатся в Смоленской, Рязанской и Липецкой областях. Спадать холода начнут только с середины следующей недели.

Об опасности температуры ниже -10 градусов предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что аллергическая реакция на холод может проявиться у любого человека, даже у тех, кто раньше не испытывал подобных проблем.