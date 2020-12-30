Аномальный холод станет серьезной проблемой для Сибири
Об этом, по данным RT, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, — очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномалии в течение ближайших пяти дней (последние два дня 2020 года и первые дни января) будут 8—12 градусов со знаком „минус“ и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и в Новосибирской областях», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Он добавил, что в ближайшие дни температура ниже нормы на 4-6 градусов ожидается в Хабаровском крае и Приморье.
Максимальные за последний век морозы заставили сибиряков начать флэшмоб под девизом «Отсутствие мозгов — тема! Минус 42 на улице». Они выкладывают фото и видео своих пробежек, а также реакцию кипятка на сверхнизкие температуры.