Аномальный холод станет серьезной проблемой для Сибири

В ближайшие пять дней Тюменскую, Томскую, Омскую, Новосибирскую области и юг Красноярского края охватит мощная волна аномального холода, которая будет представлять опасность для жителей этих регионов.

Об этом, по данным RT, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, — очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномалии в течение ближайших пяти дней (последние два дня 2020 года и первые дни января) будут 8—12 градусов со знаком „минус“ и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и в Новосибирской областях», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что в ближайшие дни температура ниже нормы на 4-6 градусов ожидается в Хабаровском крае и Приморье.

Максимальные за последний век морозы заставили сибиряков начать флэшмоб под девизом «Отсутствие мозгов — тема! Минус 42 на улице». Они выкладывают фото и видео своих пробежек, а также реакцию кипятка на сверхнизкие температуры.