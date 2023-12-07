Экология 07 декабря 2023, 09:27 Аномальные морозы пришли в Иркутскую область МЧС Иркутской области предупредило о похолодании до -50 градусов в регионе РИА «Новости»

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В течение недели в северной части Иркутской области температура воздуха опустится до -50 градусов. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

«В период с 7 по 11 декабря в верхнеленских и северных районах ожидается похолодание до -50 градусов», — заявили в ведомстве.

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В МЧС отметили, что в Иркутске температура воздуха также опустится на 11-17 градусов ниже привычной климатической нормы.

«Сотрудники МЧС проводят профилактические противопожарные обходы, так как в связи с сильными морозами в регионе повышается риск возникновения пожаров из-за случаев нарушения правил безопасности при обогреве жилья», — добавили в пресс-службе.

Метеоролог Роман Вильфанд предупреждал, что в ряде регионов России с 6 по 10 декабря ожидается аномальное похолодание. По его словам, с морозами столкнутся жители Московской, Брянской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей.