Экология 12 января 2023, 05:00 Морозы до -63 градусов придут в некоторые регионы России в ближайшие дни Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Якутию придут морозы до -63 градусов РИА «Новости»

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Небывалые морозы придут на этой неделе в некоторые российские регионы. В Иркутской области столбики термометров опустятся до -58 градусов. В Красноярском крае похолодает до -55, в Якутии — до -63 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до -58 градусов 12–14 января», — сказал он.

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По словам синоптика, аномальные морозы прогнозируют также в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях — они придут туда в ближайшие два дня. В этих регионах температура будет на девять и более градусов ниже нормы.

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Тем временем морозы, которые держались в столице почти неделю, отступили. Однако синоптики предупредили, что холода могут вернуться в Москву в конце января. Новая морозная волна ожидается в третьей декаде месяца, но уже не будет такой мощной, как на новогодних праздниках.