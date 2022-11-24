Экология 24 ноября 2022, 18:54 Аномальные морозы придут в Челябинскую область

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Аномальное похолодание начнется ночью 26 ноября в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на гидрометцентр региона.

Морозы до -29 градусов сменят сильный снегопад, который шел в Челябинской области предыдущие дни.

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«Ночью 27 ноября мороз опять вернется — термометры покажут до -27 градусов. Холодно будет и днем субботы и воскресенья — до -19… -20 градусов мороза», — уточнили в гидрометцентре.

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Холода с температурой воздуха ниже климатической нормы продержатся в регионе до 29 ноября.