Аномальные морозы до -55 градусов накроют север Сибири

Сразу в нескольких регионах Сибири на смену довольно теплой погоде придут аномальные морозы. В некоторых местах температура воздуха опустится до -50…-55 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Азиатской части долгое время север Западной и Средней Сибири были теплыми. На Таймыре было -8 — это невероятное тепло для декабря. Сейчас картина меняется до прямо противоположной. Дело в том, что арктический антициклон смещается на север Сибири и температура в этих регионах становится экстремально холодной», — процитировало синоптика РИА «Новости».

По словам Вильфанда, 24 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на 15-20 градусов ниже нормы. Жителей Ханты-Мансийского округа ждут морозы от -36 до -40 градусов. В ЯНАО температура ночью опустится до -50 градусов, а на юге Таймыра будет от -45 до -50 градусов.

«А в Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа -50…-55 градусов. На севере других центральных районов Красноярского края от -47 до -48 градусов мороза», — отметил научный руководитель.

Юг Сибири накроют в ближайшие дни снег и метель. В Алтайском крае ветер будет дуть со скоростью от 22 до 27 метров в секунду. При этом Вильфанд подчеркнул, что 25 метров в секунду уже относится к угрожающим человеку значениям.