Аномальные холода придут в Тюменскую область

Жителей Тюменской области предупредили об аномальных холодах, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — уточняется в сообщении. Согласно прогнозу, с 18 по 24 февраля температура воздуха будет колебаться от -23 до -25 градусов. Ночью будет гораздо холоднее. Столбики термометров опустятся до -32 градусов.