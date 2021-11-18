Аномальные холода придут в несколько регионов России

Аномальные холода придут сразу в несколько регионов России: Томскую, Тюменскую, Омскую, Свердловскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Челябинскую области, а также в Ненецкий автономный округ и республику Коми. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в сообщении ТАСС.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10 градусов», — сказал он.

В Тюменской области ожидается до -30 градусов, в Кемеровской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае — до -23. В Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу температура будет на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальная отметка, на которой она может задержаться — 31 миллиметр ртутного столба.

Также холода стоит ждать и жителям Урала — там температура тоже будет ниже нормы на четыре-восемь градусов.