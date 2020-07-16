Аномальную жару предрекли нескольким регионам страны

Аномальная жара ожидает жителей республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Оренбургской и Самарской областей. В этих регионах России температура поднимется до 30-40 градусов.

Об этом сообщил Росгидромет в экстренных сообщениях.

«До конца дня 15 июля по востоку Самарской области ожидается сильная жара 40°… В период с 16 по 19 июля на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 36° и выше», — предупредили метеорологи.

В Оренбургской области аномальная жара продлится с 16 по 22 июля. Среднесуточная температура превысит норму для этого времени года более чем на девять градусов. Воздух прогреется до +36 и выше.

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа метеорологи предупредили об опасном явлении: местами на регион обрушится сильная жара. Максимальная температура поднимется выше +33 градусов.

Аномальная жара ждет и республику Алтай. Там воздух прогреется до +30 градусов и выше. Такая погода ожидается с 17 по 21 июля.

Ранее на Московскую область обрушились сильные ливни. Несколько муниципалитетов подтопило. Из-за обильных осадков потоки воды размыли дороги и оставили жителей поселков и СНТ без автомобильного сообщения. Для жителей подтопленных деревень в Наро-Фоминске организовали лодочную переправу.