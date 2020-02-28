Аномальное тепло в начале марта спрогнозировали по всей России

Начало марта будет аномально теплым на всей территории России, особенно это будет заметно в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Аномалии будут разные, где-то всего два градуса, но, хорошая новость, морозов уже точно больше не будет.

В регионах Центрального федерального округа, которые расположены южнее Москвы, в начале марта температура будет на 7-10 градусов превышать климатическую норму. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях тоже ждут превышение нормы, но на пять-шесть градусов. Жителей этих регионов заверили, что в начале весны здесь вообще не будет отрицательных температур.

Будет аномально тепло и на северо-западе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь прогнозируют, что температура будет превышать норму на четыре-пять градусов.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», — рассказал Варакин.

На Дальнем Востоке уже тоже совсем тепло. В Амурской области и на юге Приморского края ожидают на два градуса выше нормы в начале марта.

По словам Варакина, в отдельных регионах температура в начале марта может опускаться до -15 градусов, но ненадолго. А сильных морозов точно не будет.