Аномальное тепло в начале марта спрогнозировали по всей России
В регионах Центрального федерального округа, которые расположены южнее Москвы, в начале марта температура будет на 7-10 градусов превышать климатическую норму. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях тоже ждут превышение нормы, но на пять-шесть градусов. Жителей этих регионов заверили, что в начале весны здесь вообще не будет отрицательных температур.
Будет аномально тепло и на северо-западе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь прогнозируют, что температура будет превышать норму на четыре-пять градусов.
«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», — рассказал Варакин.
На Дальнем Востоке уже тоже совсем тепло. В Амурской области и на юге Приморского края ожидают на два градуса выше нормы в начале марта.
По словам Варакина, в отдельных регионах температура в начале марта может опускаться до -15 градусов, но ненадолго. А сильных морозов точно не будет.