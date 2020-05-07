Аномальное тепло придет в некоторые регионы России на 9 мая

Жара будет стоять в Сибири и на Урале 9 мая. В День Победы там ожидается больше +25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Около +25… +28 градусов будет в Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областях. А в Омской, Томской областях и Алтайском крае 9–11 мая градусники покажут +25… +30 градусов, заявил Вильфанд РИА «Новости».

Таким образом температура превысит норму на 7-10 градусов, написал ТАСС. Такая погода продержится в Сибири и на Урале в ближайшие пять дней.

Между тем, в Москве 9 мая будет облачно и +14…+16 градусов. Возможен небольшой дождь.

Праздничные массовые мероприятия в честь 75-летия Победы во всех российских городах полностью отменены из-за коронавируса. В некоторых из них пройдет авиапарад. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайне.

Ранее Вильфанд говорил, что из-за аномального тепла в Иркутской области, Туве и Алтайском крае существует опасность возникновения природных пожаров.

Также представитель Гидрометценра прогнозировал теплую погоду в Европейской части России, Центральном федеральном округе, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе.