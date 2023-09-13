Экология 13 сентября 2023, 03:23 Аномальное тепло пообещали жителям нескольких регионов России Вильфанд: аномальное тепло придет в девять регионов России Pxhere

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В ближайшие дни жителей сразу нескольких российских регионов ждет хорошая погода. Аномальное тепло прогнозируется в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и ряде других регионов страны. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По его словам, значительные аномалии, на семь и более градусов выше нормы, прогнозируются сразу в нескольких регионах.

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Например, жителей Архангельской области ожидает температура до +20…+21 градуса. Столбики термометров в Ненецком автономном округе поднимутся до отметки в +19 градусов. В Карелии и Вологодской области воздух прогреется до +21…+22 градусов.

До +22.+24 будет в Ленинградской области. Еще тепле будет в Псковской и Калининградской областях. Там столбики термометров покажут до +25 градусов и до +30 градусов соответственно.

В Эвенкийском районе также ожидается необычно теплая погода. Там воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вильфанд также добавил, что тепло будет и в Сахалинской области. В этом регионе прогнозируется до +23…+26 градусов.