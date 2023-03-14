Экология 14 марта 2023, 01:01 Аномальное потепление спрогнозировали по всей России Синоптик Вильфанд: россиян ждет аномальное потепление с 15 марта Сайт мэра и правительства Москвы

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Аномальное потепление ожидается по всей территории России с 15 марта. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его процитировал ТАСС.

«Начиная со среды, вся территория России без исключения будет окрашена на синоптических картах красным цветом, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал синоптик.

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Также на Дальнем Востоке столбики термометров преодолеют отметку на 14-17 градусов выше нормы. А в Якутске с -30 градусов потеплеет до -8 в ночное время и до -1…-5 градусов — в дневное время.

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Ранее Вильфанд сообщил, что жителям Москвы придется наблюдать снег и тающие сугробы вплоть до первых чисел апреля. Он напомнил, что нынешней зимой сугробы в российской столице были необычайно высокими. Поэтому таять они буду долго, несмотря на то, что в ближайшую неделю ожидается плюсовая температура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Перепады температур повлияли на риск гололедицы.