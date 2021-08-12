Аномальное потепление пообещали почти по всей России

Температура на большей части территории России до конца недели будет на 7–10 градусов выше нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

Аномальная температура в ближайшие дни ожидается в Архангельской, Вологодской и Мурманской областях, а также в Коми. Столбик термометра там поднимется на семь-восемь градусов выше нормы. Максимальные значения достигнут +24…+29 градусов.

В Ненецком автономном округе будут аномальные +20 градусов. И это при норме +13 градусов.

До +30…+35 градусов будет на юге центра Европейской России — в Тамбовской, Белгородской и Курской областях. А в Воронежской области и вовсе под +37 градусов.

В Рязанской области ожидается до +35 градусов. До +28 градусов — в Ивановской области. На юге Приволжья прогнозируется +34…+39 градусов, а на севере — +27…+35 градусов.

В Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии температура будет на 8–10 градусов выше нормы. Ожидается жара до +39…+41 градусов.

В Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области ожидается +29…+32 градуса. Вильфанд отметил, что такая ситуация не способствует тушению лесных пожаров.

Повышение температур до +37…+39 градусов ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии и других регионах. В Туве температура превысит норму на семь градусов, а на Таймыре — на 10.

В Москве между тем за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.