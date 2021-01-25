Аномальное потепление ожидается в ХМАО

Согласно прогнозу, днем на западе региона температура воздуха будет колебаться от -3 до -11 градусов. В других регионах столбики термометров опустятся до -17... -25 градусов.

«Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 13 м/с. Всю неделю пасмурно, местами сильный снег», — добавили синоптики.

По данным издания, всю неделю днем в Ханты-Мансийске и Югорске температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов, будет пасмурно, может идти снег. К выходным ожидается до -31 градуса.