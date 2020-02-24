Аномально теплую зиму в России объяснили в США

В Арктике образовалась и держится зона аномально низкого давления. По этой причине что на Америку, что на Евразию не дуют холодные арктические ветра. В итоге на обоих континентах установилась необычайно теплая погода, решили американские ученые.

Теплая зима в России, странах Европы и США нашла объяснение у ученых из США, сообщил сайт агентства Bloomberg. Аномалию объяснили эксперты из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Очень мягкая зима объясняется тем, что в Арктике образовалась необычайно устойчивая область низкого давления. Ее эпицентр располагается в районе Северного полюса. По этой причине ветры, которые обычно несут холодный арктический воздух на юг, оказались буквально заперты в Арктике, как в ловушке. Им ничего не остается, кроме как кружить по северной макушке планеты без шансов попасть в более южные широты.

В США зимние температуры уже оказались выше средней на три градуса. Если такая ситуация продержится до конца февраля, метеорологи смогут заявить о самой теплой зиме в США за последний 141 год. Ровно то же происходит и в Европе, и в России.

Ранее метеорологи ожидали, что зима для северного полушария в этом году будет холодной. Но синоптики не учли, что область низкого давления продержится такое продолжительное время в северных широтах и в районе полюса. Что стало причиной такой аномалии, ученые пока сказать не готовы.